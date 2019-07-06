Reyhanlı'daki patlama sonrası gözaltılar var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dün meydana gelen ve üç Suriyelinin hayatını keybettiği patalamanın ardından şüphelilerin gözaltına alındığı duyuruldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü olduğu söylenen araçta yaşanan ve üç Suriyelinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü, sayı vermemekle birlikte gözaltılar olduğunu bildirdi.

Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Patlamada, araç içinde bulunan ve hayatını kaybeden üç kişinin bağlantılarının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ilçede bugün semt pazarının kurulmasına izin verilmedi. Hatay'ın giriş ve çıkışında da şüpheli araç kontrolü gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "patlamanın terörle bağlantılı olabileceğini" söylemişti.