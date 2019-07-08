Reyhanlı'da şiddetli patlama: Vali 'insani yardım derneğinin boya deposunda yangın' dedi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda yaralının olduğu ifade ediliyor. Hatay Valisi ilçede 'bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığı' açıklaması yaptı.

Reyhanlı'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Üç katlı bir binada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, ilçede "bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda" yangın çıktığı açıklaması yaptı. Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirten Doğan, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını kaydetti. Vali derneğin adını açıklamazken, cihatçı derneklerin "insani yardım derneği" adı altında faaliyet gösterdiği biliniyor. (Ayrıntılar gelecek)