Reyhanlı’da köylüler AKP’li Belediye Başkanı Çüter’i kovdu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Çüter, kendilerine verilen vaatlerin yerine getirilmediğinden şikâyet eden köylüler tarafından kovuldu.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Horlak Köyü’ne oy istemeye giden AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Çüter, kendilerine verilen vaatlerin yerine getirilmediğinden şikâyet eden köylüler tarafından kovuldu. Çüter, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçilen Hüseyin Şanverdi’nin yerine geçmişti.

Sendika.org'un haberine göre, Şanverdi’nin oy isterken kendilerine yol ve altyapı hizmetinin yanı sıra, imar sorunu olan konutlara da çözüm getireceğini vadettiğini ancak AKP’li belediyenin hizmet getirmediği gibi evlerini de yıktığını belirten köylüler tepkili.

Seçim çalışmaları kapsamında Horlak Köyü’ne giden Mehmet Çüter de bu tepkiyle karşı karşıya kaldı. Telefonla kaydedilen görüntülerde bir köylünün Çüter’e “Ben sana ne dedim? Gelirsen seni rezil kepaze ederim demiştim. Hatırladın mı!” dediği, Çüter’in de yuhalamalar arasında arkasını dönerek aracına doğru uzaklaştığı görülüyor.