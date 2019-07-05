Reyhanlı’da bir araçta patlama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama meydana geldi. Valilik patlamanın yaşandığı araçta bulunan 3 Suriyeliden 2'sinin öldüğü, 1'inin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama meydana geldi.

Hatay Valiliği araçtaki 3 Suriyeliden 2'sinin öldüğünü, 1'inin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada araçtaki 3 Suriyelinin öldüğünü kaydetmiş, "olayın terör bağlantılı olduğunu" söylemişti.

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI: ÜÇ SURİYELİ'DEN İKİSİ ÖLDÜ

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, "Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Patlamada yaralanan kişinin İskenderun Devlet Hastanesi yanık merkezine kaldırıldığı belirtildi.