Reyhanlı davasında bir karar daha

12 Eylül 2018’de Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanıp Türkiye’ye getirilerek, Ankara 9. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan Yusuf Nazik hakkındaki karar belli oldu. Nazik, 52 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının planlayıcısı olduğu suçlamasıyla 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda 52 yurttaş yaşamını yitirmiş, 150'ye yakın kişi ise yaralanmıştı. Daha önce yakalanan ve aralarında Nasır Eskiocak'ın da bulunduğu 9 kişi, 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Saldırının ardından hafızalara kazınan görüntülerden biri, kameralar karşısına geçen dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 52 yurttaşın ölümünü "gülümseyerek" duyurması olmuştu.
Saldırının hemen ardından AKP sözcüleri saldırıdan Suriye'yi sorumlu tutmuş ve olayın Suriye muhalefeti ile bir ilgisinin olmadığını savunmuştu.
Yine dönemin içişleri bakanı Muammer Güler, "Saldırganlar Suriye'deki rejim ve istihbarat yanlısı örgütle bağlantılı" demişti.
AKP sözcüleri tarafından yapılan açıklamaların ortaya çıkan yeni delillerle yalanlanmasısının ardından, saldırı yaklaşık 4 ay sonra bu kez IŞİD tarafından üstlenilmiş, ancak aynı sırada yine Muammer Güler yeni bir açıklama yaparak saldırının ‘örgütle bağlantılı olmadığı’nı söylemişti.
Katliam davasında istihbarat belgesi, cihatçı örgütlerle bağlantı hiçbir şekilde sorgulanmadı, bağlantılar araştırılmadı. Oysa "El Nusra Cephesi’nde faaliyet gösteren şahıslarca bomba yüklü araçların Türkiye’ye yönelik saldırıda kullanılacağı, son gelişmeler ışığında olayın sınır bölgelerimize ve dolayısıyla ülkemize yönelebileceği değerlendirilmektedir" ifadelerini içeren bir uyarı yazısı Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından "gizli" ve "ivedi" damgalı olarak hazırlanmıştı.
Dava Eylül 2018’de sonuçlandı. Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlanan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.
Mihraç Ural'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın dosyası ayrıldı, 3 sanığın beraatına hükmedildi.
Nasır Eskiocak, talimatları aldığını iddia ettiği Yusuf Nazik’in, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve bir MİT elemanı ile sadece onlarla konuşmak için kullandığı özel bir cep telefonu hattından sık sık görüştüğüne tanık olduğunu söylemişti.
12 Eylül 2018’de Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından yapıldığı söylenen bir operasyon sonucu Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik, ilk ifadesinde talimatı Suriye'den aldığını söylerken, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak" sözlerini sarfetmişti.
Patlamanın gerçekleştiği günlerde soL’da yapılan değerlendirmelerde şu noktalara dikkat çekilmişti;
Reyhanlı bombalamasının arkasındaki gerçeğin "Suriye rejimi" olmadığı kesin. Hangi güçlerin ne tür bir hesaplaşma içinde saldırıyı gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirilmesini sağladığı ise herhalde bölgede ve dünyada yaşanacak köklü değişikliklerin ardından kesinlik kazanabilecek.