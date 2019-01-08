Reuters: Türkiye muafiyet kapsamında İran'dan petrol almaya başladı

Reuters haber ajansı, ticaret ve deniz taşımacılığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin bir aylık aranın ardından İran’dan ham petrol alımına başladığını duyurdu.

ABD’nin yaptırım kararının ardından İran’dan bir ay süreyle petrol alımını durduran Türkiye’nin yeniden ülkeden ham petrol ithalatına başladığı bildirildi.

Reuters’ın ticaret ve deniz taşımacılığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Türkiye’ye muafiyet tanıması sonrasında ham petrol alımı yeniden başladı.

ABD Kasım ayında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülkeye İran’dan petrol satın alımı konusunda muafiyet tanıdığını açıklamıştı. Türkiye’ye tanınan muafiyette, İran’dan yılda 3 milyon ton petrol ithal edilmesine onay verilmişti. Muafiyet kapsamında Türkiye’nin İran’dan günlük petrol alımı yaklaşık 60 bin varille sınırlandırılmıştı.

ABD’nin İran’la Kapsamlı Ortak Eylem Planı adlı nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ülkeye yeniden yaptırım kararı alması öncesinde Türkiye’nin İran’dan ham petrol ithalatı günlük 200 bin varil seviyesindeydi.

Türkiye ABD’nin yaptırımlarını açıkladığı Kasım ayı öncesinde kademeli olarak İran’dan ham petrol alımını azaltmış, Kasım ayında ise sıfıra inmişti.

Ancak Reuters, ticaret ve taşımacılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin Aralık ayında İran’dan yaklaşık 54 bin varile denk gelen iki tanker dolusu ham petrol alımı yaptığını yazdı.

Habere göre Solan adlı tanker Aliağa Limanı’na, Deniz Topazı 1 adlı tankerse Tütünçiftliik Limanı’na sevkıyat yaptı. Ocak ayında ise İran’a ait Sinopa adlı tankerin Türkiye’ye doğru yola çıktığını bildiren Reuters, konuyla ilgili sorularına Türk yetkililerden ve Tüpraş’tan herhangi bir yanıt verilmediğini kaydetti.