Reuters: Türk kamu bankaları TL'deki düşüşü durdurmak için gece 1 milyar dolar sattı

Reuters haber ajansı Türk lirasının Amerikan Doları karşısındaki değer kaybına müdahale etmek için Türk kamu bankalarının gece saatlerinde 1 milyar dolar sattığını açıkladı.

Kamu bankalarının doların yükselişini durdurmak için gece saatlerinde 1 milyar dolar sattığı açıklandı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, dolar satan bankalar arasında en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın da bulunduğunu belirtti.

ASYA PİYASALARI AÇIKKEN SATIŞ YAPILDI

Dolar/TL kuru dün 6,25'e dayandıktan sonra, Türk bankalarının sadece Asya piyasalarının açık olduğu saatlerde yaptığı satışlar sonrası 6,04 seviyesine kadar geriledi.

Dolara müdahalenin ardından kur şu an 6,13 seviyesinde seyrediyor.

Türk Lirası'nda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar almasından bu yana hızlı değer kaybı yaşıyor.