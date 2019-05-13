Reuters: Merkez Bankası’nın 40 milyarlık ihtiyat akçesi bütçeye aktarılacak

Reuters haber ajansı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası’nın 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine devretmek için yasa hazırlığında olduğunu yazdı.

Reuters haber ajansı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Merkez Bankası’nın 40 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye devredilmesi için yasal düzenleme hazırlığında olduğunu duyurdu.

Ajansın üç ayrı kaynağına dayandırdığı haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı öngörülenden fazla olan bütçe açığını kapatmak amacıyla Merkez Bankası’nın 40 milyar dolarlık ihtiyat akçesini kullanmaya hazırlanıyor.

Reuters ismini açıklamadığı kaynaklarının bütçedeki açığın beklenilenden daha fazla olduğunu belirttiğini yazdı.

Sözkonusu yasal düzenlemenin Meclis gündemine ne zaman geleceğinin belirsizliğini koruduğu ancak Reuters’a konuşan kaynakların bunun “yakında” olacağını söylediği ifade edildi.

Türk lirasının değer kaybı, ekonomideki resesyon ve Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin tükenmesine işaret edilen haberde, ihtiyat akçesinin olağanüstü koşullarda kullanılmak üzere kârdan ayrılan para olduğu belirtildi.



2018 yılı sonunda TCMB bilançosunda ihtiyat akçesinin 27,6 milyar lira olduğu bilgisine yer verilen haberde, yılbaşından itibaren ihtiyat akçesi kalemine giren tutarla birlikte bu rakamın 40 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

Reuters’a konuşan kaynaklardan biri “Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinde yaklaşık 40 milyar lira bulunuyor. Bu tutarın 2019 merkezi yönetim bütçesine aktarılması uygun görüldü. Bu adım bütçeyi iyileştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor” dedi.

Öte yandan Reuters’ın ulaştığı Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunulmadığı aktarıldı.

Haberde Merkez Bankası’nın kârından 37 milyar liranın Ocak ayında toplanan Merkez Bankası olağanüstü genel kurulunun ardından Hazine’ye aktarıldığı hatırlatılarak, planlanan transferin de Merkez Bankası’ndan bütçeye bu yıl içinde ikinci transfer olacağı vurgulandı.



Reuters’a konuşan kaynaklardan biri “Daha önce ihtiyat akçelerinin kullanıldığını hatırlamıyorum. Bu yöntem bütçenin daha fazla bozulmasını durdurmak için ortaya çıktı. Merkez Bankası’nın ihtiyaç akçelerinin devredilmesi için yasal düzenleme gerekli. Yeni yasanın Meclise yakında getirilmesi planlanıyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2019’un ilk çeyreğinde bütçe açığı 36,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe açığının yıl sonunda 80,6 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

