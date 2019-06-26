Reuters: Halkbank'ın genel müdür yardımcısı görevden alındı

Reuters haber ajansı Halkbank’ın Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Killimci’nin görevden alındığını duyurdu.
Kilimci’nin görevden alınmasının nedeni belirsizliğini korurken Halkbank’tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kilimci, 2016’da atandığı Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’ndan geçen Ağustos ayında ayrılarak yeniden yapılandırılan Kalkınma Bankası yönetiminde yer almıştı.
Kilimci Şubat ayında bu görevinden de istifa ederek Halkbank Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştı.
ABD’deki Rıza Sarraf davasında 32 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunan Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatları müvekkillerinin Temmuz ayında tahliye edilmesini beklediklerini açıklamıştı.