Reuters: Halkbank'ın genel müdür yardımcısı görevden alındı

Halkbank’ın Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kilimci görevden alındı. Kilimci’nin görevden alınması daha önce aynı görevde bulunan ve ABD’de tutuklu olan Hakan Atilla’nın Temmuz ayında serbest bırakılacağı haberlerinin ardından geldi.