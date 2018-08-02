Rektörden 'dolar' açıklaması: Gündelik hayatımda hiç yer işgal etmiyor

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, 5 liraya yükselen dolara ilişkin, 'Gündelik hayatımda hiç yer işgal etmiyor' dedi.

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, bir Twitter kullanıcısının "Hocam doların 5 lira oluşu hakkındaki düşünceniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Şahin, "Gündelik hayatımda hiç yer işgal etmiyor" dedi.

Şahin'in bu yanıtının ardından CHP Milletvekili "Sn. Rektör galiba maaşı dolarla alıyorsunuz?!" derken, bir başka Twitter kullanıcısı ise, "Bu bir rektör, içtiği suyun şişesinden, oturduğu koltuğun derisine, kullandığı ampülün elektriğinden, cebindeki telefona, sakalını kestiği traş bıçağına kadar dövize bağlı bir ülke olduğumuzu bilmiyor. Ve binlerce öğrenci mezun ediyor. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.

Şahin daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Bir zamanlar diyorlardı ya; mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı? Ben de mesele dolar değil hala anlamadın mı? Diyorum" dedi.