Rektör Osman Şimşek görevden alındı

Cemaat soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından görevinden alındı.
Şimşek hakkında, Cemaat'in "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, "örgüte yardım ettiği" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
YÖK tarafından rektörlük görevini vekaleten İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat'ın yürütmesi uygun görüldü.