Reis döndü, havuz rahatladı: Başkanlık bahane 4 maaş şahane!

Havuz yazarlarının bugünkü gündemi Erdoğan'ın yeniden sahaya inecek olması ve kamuda çalışanların birden fazla maaş almaları. Maaş konusunun yeniden değerlendirilmesini isteyen havuz yazarları, Başkanlık sisteminin kalıcı olduğu ve ancak bazı düzenlemelerin yapılacağı kanısında. Havuzda Erdoğan'ın yeniden sahaya inmiş olmasından duyulan rahatlama belirgin. İşte dalgalı-bulutlu havuz gündemi...

Havuz yazarlarının bugünkü gündemi Erdoğan'ın yeniden sahaya inecek olması ve kamuda çalışanların birden fazla maaş almaları. Maaş konusunun yeniden değerlendirilmesini isteyen havuz yazarları, Başkanlık sisteminin kalıcı olduğu ve ancak bazı düzenlemelerin yapılacağı kanısında. Havuzda Erdoğan'ın yeniden sahaya inmiş olmasından duyulan rahatlama belirgin. İşte dalgalı-bulutlu havuz gündemi...

4 MAAŞ YETMEZ 8 OLMALI

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Altun ailesinin aldığı 4 maaşı değerlendirdi. Taşgetiren, "4 maaş yetmez 8 olmalı" dedi.

Taşgetiren'in "İlk uygulayıcı CHP olsaydı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve sayın eşleri Fatmanur Altun’a normal maaşları yanında iki de yönetim kurulu üyeliği verilmiş, bu da eleştiri konusu olmuş. Fatmanur Hanımefendi, eleştiriler karşısında çok celalli bir açıklama yaptı. Açıklamasının özü şu: Biz özel sektörde çalışsak çok daha fazlasını alırız. Birikimimiz buna imkan veriyor. Devlette çalışmak bizim için fedakarlık. Böyle davranışlarla sabrımızı sınamayın.”

Ne denir? Muhterem eşlerinin bir gün önce yayınladığı “Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin” açıklamasına paralel bir üslup. Bence Altun ailesinin liyakatlerine uygun düşecek birkaç yönetim kurulu üyeliği daha verilebilir. Sabır taşırmaya lüzum yok. Bulunmaz Bursa kumaşını bulduğunuzda bedelini ödemekten kaçınmayacaksınız.

BİRDEN FAZLA MAAŞ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, bugünkü köşesinde kamuda birden fazla maaş alanların durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ünlü, KHK'lar ile çift maaş almanın kısıtlandığını hatırlatarak belediye başkanlarının bu kısıtlamaya tabi olup olmadığını anlattı.

Ünlü'nün "Kamuda birden fazla maaş alanların durumu yeniden değerlendirilmelidir" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Bugünlerin revaçtaki konusu kamu görevlilerinin özellikle de belediye başkanlarının birden fazla yerden maaş almasıdır. 631 sayılı KHK’de değişiklik yapılana kadar birçok kamu kurumu ve iştiraklerinden değişik adlar altında ücret alınabilmekteydi. 631 sayılı KHK’de yapılan değişiklikle önce bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilmesi sağlandı. 666 sayılı KHK ile de 15.01.2012 tarihinden itibaren de çift maaş alma daha da kısıtlandı. Belediye başkanlarının bu kısıtlamalara tabi olup olmadıklarını, bu durumun istisnalarını ve konunun inceliklerini örneklerle izah etmeye çalışacağız.

(....)Bu konuda kapsamlı ve ciddi bir çalışma yapılmasının kaçınılmaz olduğunda fikir birliği oluşmuştur. Milyonlarca asgari ücretlinin çalıştığı bir ülkede vicdanları yaralayacak şekilde alınan yüksek ücretlerin yanında bir de birden fazla yerden yüksek tutarlı yönetim kurulu ücreti alınması iyice rahatsızlık oluşturmaya başlamıştır. Hem bu ücretlere çeki düzen verilmesi hem de bu ücretlere tavan konulması kaçınılmaz hale gelmiştir.

KONYA VE KAYSERİ'DE MİTİNG KARARI

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın sahaya ineceğini ve "Yeni Parti"lerin aktörlerini "ümmeti bölmek ve davaya ihanet etmekle" suçlayacağını belirtti.

Selvi'nin "Bayramdan sonra siyaset zamanı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Üç ay arayla tekrarlanan İstanbul seçimi ise bütün bir yıla damgasını vurdu. Siyaset yeni yüzler kazandı. 2019 yılına girerken ismini dahi bilmediğimiz Ekrem İmamoğlu, siyasetin güçlü figürlerinden biri haline geldi. Yerel yönetimlerde CHP ağırlığı oluştu. 25 yıl aradan sonra İstanbul ve Ankara el değiştirdi. Siyaset bayramda dahi mola vermedi. Ama bayramdan sonra siyaset vites yükseltecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahalara inecek. Erdoğan, teşekkür gezileri kapsamında aralarında Ahmet Davutoğlu’nun memleketi olan Konya, Abdullah Gül’ün memleketi olan Kayseri’nin de olduğu illere gidecek. Erdoğan’ın gezileriyle ilgili planlama sürüyor. Ağustos ayının son günleri ya da eylülün başı olarak düşünülüyor. Erdoğan önce Konya’ya gidecek, bir gün arayla da Kayseri’de olacak. Erdoğan’ın il başkanları toplantısında Kayseri ve Konya büyükşehir belediye başkanları ile il başkanlarıyla özel olarak görüştüğü ve miting için hazırlık yapmalarını istediği söyleniyor.

ERDOĞAN HEDEF ALACAK

Erdoğan’ın Davutoğlu’nu Konya’da, Gül’ü Kayseri’de hedef alacağı söyleniyor. Erdoğan iki noktadan yüklenecek.

1- Ümmeti bölecekler.

2- Davaya ihanet ettiler.

GERİ DÖNDÜ

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık bugünkü köşesinden "Bitti, gitti galiba" dediğiniz adam her seferinde daha güçlü" döndü diyerek Erdoğan'ın yeniden sahalara döndüğünü yazdı.

Özışık'ın "Ölmüşsünüzdür inşallah!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Ama adam yine geri döndü.

Bakın, dikkat edin!

17 yıldır neredeyse her gün, "Bitti, gitti galiba" dediğiniz adam her seferinde daha güçlü, daha azimli, daha kararlı olarak geri dönüyor.

Yine aynısını yaptı.

Gelir gelmez, 8 saatlik İzmir yolunu 3 buçuk saate indirecek yolun açılışını yaptı. Allah bilir, siz şimdi ne acılar çekiyorsunuzdur!

Ben şimdi sizin yerinize kendimi koyuyorum da...

Düşman başına vallahi...

Yaşadığınız acıların ve yıkılan hayallerinizin, benim bile tahammül edemeyeceğim boyutta olduğunu hissediyorum.

Sizin hâlinizi, gerçekten merak ediyorum.

BAŞKANLIK SİSTEMİ KALICI, DÜZENLEMELER YAPILACAK

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Saray'da yaptıkları bir toplantıya dair değerlendirmelerini yazdı. Yakışıklı, Başkanlık sisteminin kalacağını ancak düzenlemelerin yapılmasının beklendiğini yazdı.

Yakışıklı'nın "Başkanlık sisteminde son durum ve Fuat Oktay" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi birinci senesini tamamladı. Parlamenter sisteme dönüş söz konusu değil, ancak yeni sistem de değerlendirmelere bütünüyle kapalı değil! Yani halkın onayladığı sistem kalıcı olacak, ancak düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’la birlikte bazı meslektaşlarımızla Külliye’de toplantıya iştirak ettik.

Bizler duran bir hayatı yaşamıyoruz, akan bir hayatı yaşıyoruz. Her şey akarken sistemler durmayı tercih ederse paslanırlar. İşte Başkan Erdoğan bu gerçeğin idrakinde olarak değerlendirme çalışmalarında Yardımcısı Fuat Oktay’ı görevlendirmiş.