Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı AKP Trabzon il kongresinde açılan “Reis bizi Menbiç’e götür, Afrin’den bir şey anlamadık” pankartı tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı AKP Trabzon il kongresinde açılan “Reis bizi Menbiç’e götür, Afrin’den bir şey anlamadık” pankartı tartışma yarattı.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre İyi Parti genel başkan yardımcısı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun partililerle birlikte önünde fotoğraf çektirdiği pankarta sert tepki gösterdi. Özdağ, "Afrin'in bedeli 51 Mehmetçiğin kanıdır. Siz vatan savunmasını oyun mu sanıyorsunuz? Sizin pankartınızdan küçük mezarlara sığan koskoca yiğitlere de mi saygınız yok?" dedi.