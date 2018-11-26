Reina yıkıldıktan 1,5 sene sonra keşif kararı

Reina saldırısında yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın ailesi tazminat davası açtı. Mahkeme, 1,5 yıl önce yıkılan Reina'da keşif kararı verdi.

Reina saldırısında yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın ailesinin açtığı tazminat davasında, 1,5 yıl önce yıkılan Reina'da keşif kararı verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çakmak ailesi, oğullarının ölümüyle maddi destekten yoksun kaldıkları gerekçesiyle Reina'nın işletmecisine 201 bin liralık dava açtı. Reina'nın gerekli önlemleri almadığını iddia eden aile kusur raporu hazırlaması için bilirkişi istedi.

İstanbul 3. İş Mahkemesi, bu talebi dördüncü duruşmada kabul etti. Buna göre bilirkişi, belediyenin kaçak olduğu gerekçesiyle yerle bir ettiği Reina'da keşif yapacak.

Fatih Çakmak'ın kardeşi Erkan Çakmak, "Bilirkişi nereye gidip inceleme yapacak? Reina'nın bütün çalışanları işten çıkarıldı. Kime ulaşıp rapor hazırlayacak?" dedi.