Reina katliamında ölen Tunuslu çiftin ailesine 75 bin TL tazminat ödenecek

2017'de Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tunuslu çiftin ailesine 75 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tunuslu çiftin ailesine 75 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Azzabi çiftinin ailesinin avukatı Hazım Suat Öncüoğlu "Ödenmesine karar verilen toplam 75 bin TL adaletli bir tazminata uygun değildir" diyerek kararı üst mahkemeye taşıdı.

Öncüoğlu, "Olayda oğlunu ve gelinini kaybeden bir babanın acısının manevi tazminat değeri 25 bin TL olamaz. Ödenmesine karar verilen toplam 75 bin TL adaletli bir tazminata uygun değildir. İtirazımız bunadır" diyerek tepki gösterdi.