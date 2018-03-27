Reina katliamı davasında 10 şüpheliye tahliye

İstanbul’da 2017 yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya’daki hücre evinde birlikte kaldıkları belirlenen ve İzmir’de düzenlenen operasyonda yakalanan 1’i tutuksuz 22 IŞİD üyesinin yargılanmasına başlanırken, mahkeme heyeti 10 kadın şüphelinin tahliyesine karar verdi.

İstanbul'da, 2017 yılbaşı gecesi, gece kulübü Reina'daki saldırıyı gerçekleştiren IŞİD'lİ Abdulkadir Masharipov ilgili İzmir'de yapılan operasyonda tutuklanan Doğu Türkistanlı 3 aileye mensup 22 şüpheli hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla, 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan davada yargılama başladı.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul’da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü saldırının ardından 4 Ocak’ta Bornova ve Buca ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Sanıklar hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘Resmi belgede sahtecilik' suçlarından İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

10 KADINA TAHLİYE

Duruşma savcısı mütalaasında sanıklardan Aminat Gasanova, Amina Asimu, Büşra Şerkavi, Khairat Atakova, Mira Zhamukametova, Patimat Khabıbova, Risalet Abdulcabbarov, Şeyma Miterfi, Zuhru Mengibay, Shahnoza Abdurahimoava, Zhanar Besbayeva'nın yurtdışı yasağı konularak tahliye edilmelerini diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, karar için verilen aranın ardından sanıklardan Aminat Gasanova, Amina Asimu, Büşra Şerkavi, Khairat Atakova, Mira Zhamukametova, Patimat Khabıbova, Risalet Abdulcabbarov, Şeyma Miterfi, Zuhru Mengibay ve Shahnoza Abdurahimoava'yı yurtdışı yasağı konularak tahliye etti. Diğer 11 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuksuz sanık Abdullah Asimov'un ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığının belirlenmesi için heyet raporu istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.