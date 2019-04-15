Recep Hantaş’ın öldürülmesinin ardından iki polise tutuklama talebi

Diyarbakır Sümerpark’ta arkadaşıyla oturan 20 yaşındaki Recep Hantaş, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. Hantaş'ın ağabeyi Efe Hantaş, kendilerine "yanlışlıkla öldürüldü" denildiğini ancak kardeşinin daha önce polis tarafından tehdit edildiğini kaydetti.

Hantaş’ın “dur’ ihtarına uymadığı” için polis tarafından vurulduğunu iddia eden Valilik’ten yapılan açıklamada ise şöyle:

“14.04.2019 günü saat 03.20 sıralarında Diyarbakır ili Yenişehir ilçesi Sümer Park içerisine yüzleri maskeli 2 şahsın girdiği yönünde alınan 155 ihbarına istinaden ekiplerimizce park içerisinde yapılan araştırma sırasında 2 şahsın görevlilerimizin üzerine doğru koşarak gelmesi üzerine "dur" ihtarı yapılmış, ihtara uyan R.Y. isimli şüpheli şahıs teslim olmuş ancak diğer şüpheli şahıs R.H. kaçmaya devam etmiş, durması için uyarı atışı yapılmış ancak şüpheli şahıs durmamış ve vurularak etkisiz hale getirilmiştir.

R.H. isimli şahsın yapılan Uyap sorgusunda hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından çok sayıda kaydı olduğu anlaşılmıştır.

R.Y. isimli şahsın yapılan Uyap sorgusunda Pkk/Kck Terör Örgütüne Üye olmaktan, şahıs iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kayıp şahıs ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarında kaydının olduğu anlaşılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemede; Maktülün yakınında 1 adet Kuru Sıkı Tabanca, Boş Kovanlar, Nüve ve Gömlek parçaları elde edilmiştir.

Konu ile ilgili 2 personelin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, Diyarbakır Valiliği tarafından idari tahkikat başlatıldığı hususu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”