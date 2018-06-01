Recep Akdağ: İnce çok ayıp ediyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddialarına ilişkin, 'Çok ayıp ediyor' ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarını "Çok ayıp ediyor" ifadeleriyle değerlendirdi.

"Sayın İnce, ABD'nin sesi gibi konuşuyor, çok ayıp ediyor. ABD, El-Kaide'nin liderini Pakistan'da öldürdü, usulüne göre istedi mi? İnce'nin söylemleri sosyal demokratlığa falan yakışmıyor" diyen Akdağ, "OHAL'i kaldıracağız diyorlar, bunu Sayın Akşener de söylüyor. Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasını DEAŞ, PKK, FETÖ istiyor. Bu örgütleri besleyen, Türkiye'ye bela eden bazı devletler OHAL'in kaldırılmasını istiyor. OHAL'i Fransa, ABD uygulayınca iyi, Türkiye uygulayınca kötü. Türkiye'de terörün devam etmesini isteyenler var. Biz terörün artık başını kaldıramayacağına inandığımızda OHAL'i kaldırırız" şeklinde konuştu.