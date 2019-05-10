Rasim'e Ak hakim gerek

Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret eden ve hakkında dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı, duruşmalarına katılmadığı mahkeme hâkiminin reddini istedi. Gerekçesinde, "Ben AK Parti görüşlü bir gazeteciyim. Dolaysıyla sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakın biriyim. İnternetten edindiğim bilgiye göre mahkeme hakimi CHP'den aday olmuştur" dedi. Hakim ise yanıt olarak AKP Düzce adaylığı için teklif aldığını söyledi.

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ederek hakkında, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı duruşmalarına katılmadığı mahkeme hâkiminin reddini istedi. Gerekçesinde ise, "Ben AK Parti görüşlü bir gazeteciyim. Dolaysıyla sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakın biriyim. İnternetten edindiğim bilgiye göre mahkeme hakimi CHP'den aday olmuştur" ifadesinde bulundu.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, mahkeme hâkimi Dursun Ali Gümüş ise tutanağa geçirdiği gerekçesinde, bir siyasi partinin adayı olmadığını belirterek, “Kaldı ki, 2011 milletvekili seçimlerinden Ak Parti’den Düzce milletvekili adayı olarak tarafıma teklif dâhi yapılmıştır” dedi.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda müşteki katıldı.

Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi, müvekkilinin hasta yatalak olduğu için duruşmalara katılmadığını iddia etti ve hakimin tarafsızlığını yitirdiğini söyledi. Avukat Ezgi, “Siz geçen celse elinizi masaya vurarak, ‘ben kararımı verdim karar duruşmasına gelir gibi müvekkilinizi getirin’ demiştiniz” dedi. Kütahyalı’nın avukatı da hâkime internette CHP’den aday olduğu yönünde haberler olduğunu dile getirdi.

'AKP'DEN BANA TEKLİF GELDİ'

Mahkeme hâkimi ise, böyle bir beyanının olmadığını, ayrıca kendisinin CHP’nin adayı olmadığını, sosyal medyayı da takip etmediğini ifade etti. Daha sonra ithamlar karşısında yeniden açıklama yapmak zorunda kalan mahkeme hâkimi “Kaldı ki, 2011 yılında Ak Parti’den Düzce’den aday gösterilmek istendim. Ayrıca CHP’li hakim karar vermez mi?” diye konuştu.

Müşteki avukatı Serap Göksu, sanık Kütahyalı’nın hakimin reddi talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek bu talebin reddine karar verilmesini istedi. Müştekiler arasında yer alan Saffet Sancaklı’nın avukatı ise, sanığın ifade vermemek konusunda ısrarcı davrandığı ve bu keyfiyetini hakimi reddetme aşamasına getirmesinin de dikkate alınarak sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti.