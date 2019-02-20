Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası

Sabah gazetesi eski yazarı ve televizyon programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verildi, cezası ertelenmedi.

Fatih Terim'in A Milli Futbol Takımı Direktörü olduğu dönemde, Fatih Terim ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal arasındaki telefon mesajlarını TV programında gösteren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “Haberleşmenin gizliliğini ihlali ve hakaret" suçundan verilen cezaları ölçüsüz bulan Yargıtay'ın kararına, yerel mahkeme direndi.

Mahkeme Ünal Aysal hakkında beraat kararı verirken, Rasim Ozan Kütahyalı'ya "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezası, alenen hakaret suçundan da 9 bin 150 TL adli para cezası verdi.

Sanık Kütahyalı'nın yargılama sürecindeki davranışları, yakalama emri ile savunmasının alınmış olması pişmanlık göstermemiş olmasını değerlendiren mahkeme, sanığın kişiliği hakkında edinilen kanaat karşısında cezasında indirim yapmadı ve cezayı ertelemedi.