Bosna Sancak Dernekleri, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara döneceği iddiasına tepki gösteren bir bildiri yayımladı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın 17 Ağustos 2019 günü ekranlara döneceği iddialarına ilişkin Boşnak derneklerinden tepki geldi.

Bosna Sancak Dernekleri, iddialara ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "20 ay önce Kütahyalı’yı kovanların bu tarihi hatayı yapacaklarına ihtimal vermiyoruz. Reyting uğruna ahlaki değerlerimizi hiçe sayarak bu kişiyi yeniden ekranlara çıkarmaya niyetlenenler varsa, büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark etmeliler" denildi.

Kamuoyunun dikkatine! Biz Boşnaklara Yönelik Hakaret Eden Rasim Ozan Kütahyalı'nın 17 Ağustos 2019 Ekranlara döneceği iddialarına Türkiye'de bulunan Bosna Sancak Dernekleri ve Sivil Toplum Örgütlerinin Basın Bildirisi Mesajı #BoşnaklarROKuİstemiyor #boşnak pic.twitter.com/3UlMFu4I9G — Boşnaklar (@Bosnaklar_bosna) August 12, 2019

Kütahyalı'nın 20 Kasım 2017 tarihinde 'Beyaz Futbol' programında Boşnaklara ilişkin kullandığı çirkin ifadeler nedeniyle kanaldaki görevine son verilmişti. Kütahyalı'nın kullandığı sözler nedeniyle yargılandığı mahkeme sürüyor.