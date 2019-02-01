Rasim Ozan Kütahyalı hakkında zorla getirme kararı

Bir spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddia edilerek hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ilk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı verildi.

Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda şikayetçi katıldı. Şikayetçi avukatları, sanığın duruşmayı uzatmak için duruşmaya katılmadığını belirterek hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ettiler. Mahkeme, sanık avukatının müvekkilinin çağrı üzerine Almanya'ya gittiğini ve bu nedenle duruşmada hazır olamadığını ileri sürerek mazeret bildirmişlerse de duruşma günün sanığa 3 ay önceden çağrı kağıdıyla bildirildiğini, mazeretinin yerinde görülmediğinden sanığın zorla getirilmesine hükmetti.