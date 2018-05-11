Ramazan öncesi tam 21 ürüne zam

Ramazan öncesi gıda fiyatlarını inceleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 11 günde 21 ürüne zam geldiğini açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, 27 Nisan-8 Mayıs arasında 21 üründe fiyatların arttığını belirtti.

Bayraktar, ramazan öncesinde üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 559 ile en fazla lahanada görüldüğüne işaret ederek, bunu yüzde 287 ile elmanın, yüzde 285 ile kuru kayısının, yüzde 272 ile maydanozun ve yüzde 264 ile sivri biberin takip ettiğini söyledi.

Bayraktar, üretici ve market fiyat farkının kırmızı mercimekte yüzde 250, kuru fasulyede yüzde 211 olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, "Ramazan öncesi 11 günlük sürede tüketicide dana ve kuzu eti fiyatı yüzde 1.5, üreticide kuzu eti fiyatı yüzde 1 arttı, dana eti fiyatı hemen hemen aynı kaldı, sadece 1 kuruş azaldı" dedi.