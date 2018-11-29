Rakı festivaline tehdit

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 8 Aralık'ta yapılması planlanan ve Dünya Rakı Festivali olarak bilinen Adana Kebap ve Şalgam Festivali ile ilgili sosyal medya hesabından festivali ve festival katılımcılarını hedef alan bir açıklama yaptı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Adana'da gerçekleştirilecek olan ve Dünya Rakı Festivali olarak bilinen Adana Kebap ve Şalgam Festivali ile ilgili olarak, 'Alkol festivali Adana'ya yakışmaz. Açık alanlarda alkol almak, başkalarının huzurunu bozmak, kabahatler kanununa göre cezalandırılmalı. Anayasamızın 58. Maddesi çiğneniyor' dedi.

8 Aralık'ta bir araya gelecek olan kişilerin alkol alarak halkın huzurunu bozacağını iddia eden Çalışkan, alkol satışı yapan işletmelerin ve açık alanda alkol alan kişilerin cezalandırılması gerektiğini yazdı.

Recep Çalışkan'ın başkanlığını yaptığı ASKON Adana Şubesi de sosyal medya hesabı üzerinden, "Adana'mıza çeşitli bahanelerle gelip 8 Aralık'ta 'sarhoş' olma hayali kuranlar hiç heveslenmesin. Bu şehri 'sokak'ta bulmadık" şeklinde paylaşım yaparak tehditte bulundu.