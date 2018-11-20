Rahmi Saltuk'tan 7 yıl önce yitirdiğimiz oğlu Baran için şiir

Halk ozanı Rahmi Saltuk, yedi yıl önce bugün 21 yaşında geçirdiği bir kaza sonucunda yaşamını yitiren oğlu Baran Saltuk için bir şiir yazdı.
Rahmi Saltuk, Cumhuriyet gazetesine oğlunun ölüm yıldönümünde verdiği ilanda Baran Saltuk için şunları yazdı:
"Bilesin,
Sen gittin gideli türkülerimin tümü senin...!
Bilesin acın yüreğimde küllenmiş kor...
Alazlanmaz, yangınlara dönmez söz.
Yüzün o güzel, yiğit yüzün ömrümce hayalimde BİLESIN."
İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Baran Saltuk, Türkiye Komünist Partisi üyesiydi.
Baran Saltuk, 2011 yılında Şişli’de oturduğu apartmanın beşinci katından düşerek yaşamını yitirmişti.