Rahip kılığındaki eroin kaçakçısından polise 'aforoz' tehdidi

İtalya'nın başkenti Roma'da, rahip kılığına girerek ülkeye 1 milyon avro değerinde eroin sokmaya çalışan bir adam havaalanıdaki kontrol görevlilerini "aforoz etmekle" tehdit etti.

İtalya'da rahip kılığında bir adam, Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nda gümrük kontrolüne takıldı.

Katolik rahiplerin kullandığı beyaz yakalı gömleklerden giyen ve haç takan adam, kimlik ve seyahat bilgileri sorulduğunda ABD vatandaşı bir din adamı olduğunu ve Mozambik'ten bir misyonerlik seyahatinden döndüğünü söyledi.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, bavulunu açması talebine direnen adam, gümrük görevlileri ve mali polise bunu zorla yapmaları halinde "dine saygısızlık etmiş olacakları" uyarısında bulundu ve "Sizi aforoz ederim" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, güvenlik görevlilerini "aforoz etme" tehdidi işe yaramadı ve bavul açıldığında gizli bölmelere yerleştirilmiş 3 kg eroin bulundu.

Güvenlik güçleri daha sonra yaptıkları incelemelerde ülkeye eroin sokarken yakalanan adamın rahip olmadığını belirledi.