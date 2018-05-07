Rahip Brunson davasında gizli tanıktan 'Hıristiyan Kürt devleti' iddiası

İzmir'de ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi. Gizli tanıklardan biri Brunson'ı 'Hıristiyan bir Kürt devleti' kurmaya çalışmakla suçladı. Brunson'ın tutukluluğuna devam kararı verilerek dava 18 Temmuz'a ertelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nin papazı, ABD vatandaşı Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına devam edildi. Bir gizli tanığın "Hıristiyan bir Kürt devleti kurmak" istemekle suçladığı Brunson, hakkındaki iddiaları reddetti.

"Askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan Andrew Brunson hakkında 16 Nisan'da başlayan davanın görülmesine devam edildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, İzmir'de bulunan Protestan Diriliş Kilisesi'nin papazı olan Brunson, kendisine yöneltilen suçlamaları "utanç verici ve iğrenç" olarak nitelendirerek reddetti. Kuzey Carolina'lı Brunson, İzmir'de görülen davada Fethullah Gülen ve PKK ile bağlantıları olduğu iddialarını da kabul etmedi.

'HIRİSTİYAN KÜRT DEVLETİ KURMAK İSTİYORDU'

Mahkemenin gizli tanıklarından biri, Brunson'ı "Hristiyan bir Kürt devleti kurmak" istemekle suçladı.

Mahkemenin "Serhat" kod adlı gizli tanığı, duruşmaya yüzünün bulanık olduğunu bir video bağlantısı aracılığıyla katıldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Hıristiyan olduğunu ve Brunson'ın papazı olduğu kilisedeki ayinlere düzenli olarak katıldığını belirten "Serhat", "İsa Mesih'i tanımak için ibadet maksatlı faaliyet yürüttüğü bu kiliselerde hukuk dışı eylemlere şahitlik ettiğini" anlattı.

Gizli tanık, "Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hıristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanlar birbirleriyle evlendiriliyordu. Büyük bir yapı kurmayı amaçlıyorlardı. Şanlıurfa'da bir faaliyet yürütüldüğünden bahsediliyordu. Burada bir yardım seferberliği başlatılmıştı. Bunun için dua isteniyordu. Evliliklere büyük önem veriyor ve büyük para harcıyordu" ifadelerini kullandı.

Mahkemede tanıklık yapan kimliği belirsiz çeşitli kişilerin ifadelerine atfen Brunson, "Ben Suriyeli mültecilere yardım ediyorum, onlar PKK'ya destek sağladığımı söylüyor. Ben kilise kuruyorum, onlar Gülen'in ağından yardım aldığımı söylüyor" şeklinde konuştu.

Brunson, "Üzerinde hayatımı harcadığım hizmetlerim şimdi baş aşağı dönmüş durumda. İsa'nın hizmetçiliğini yapmaktan hiçbir zaman utanmadım ama bu iddialar utanç verici ve iğrenç" dedi.

Duruşmayı ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Sandra Jolley de izledi. Brunson'ın tahliye edilmesi çağrısında bulunan Jolley, "Andrew Brunson'ın burada cezaevinde geçirdiği her gün, Türk hükümetinin saygınlığının yalnızca ABD'nin değil, tüm dünyanın gözünde düştüğü yeni bir gün" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile gelecek ya da bir sonraki hafta Washington'da görüşmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kararın mahkemeye ait olacağını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın ilk duruşmasının ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum" ifadesini kullanmıştı.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan Brunson, 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor. Brunson'ın suçlu bulunması durumunda 35 yıl hapis cezası alma ihtimali yer alıyor.

