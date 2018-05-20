'Rahibe kıyafeti' diyerek mezuniyet törenini iptal eden okulda öğrencilerin tepkisi sonuç verdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul yönetimi, 'Okulda öğrencileri rahibe gibi o cübbeyle dolaştıramayız' diyerek mezuniyet törenini iptal ettiğini duyurmuş, öğrenciler büyük tepki göstermişti. Lise öğrencileri, okulda yaşananlara ilişkin soL'a açıklamalarda bulundu.

Mersin’deki sağlık meslek liselerinden biri olan Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz günlerde okul müdürünün gerici çıkışıyla gündeme gelmişti.

Olayın ardından Solcu Liseliler, “Liseleri Yobazlara Dar Edeceğiz” diyerek tepkilerini dile getirirken, güvenlik nedeniyle isimlerini gizlediğimiz okul öğrencileri C.A, B.Ü ve F.E yaşananları soL'a aktardı.

Okulunuzda yaşanan olaylar Türkiye’de büyük bir kitleye ulaştı ve tepki topladı. Sesinizi böyle duyurmayı nasıl başardınız?

B.Ü: Uzun bir zamandır Türkiye’nin birçok lisesinde yaşanan olayların biri de bizim okulumuzda yaşanmış oldu. İçerden öğrencilerin baskısı önemliydi fakat dışardan toplumsal bir tepki olmadığı sürece yaptıklarından vazgeçmeyeceklerini biliyorduk. soL daha önce bu gibi birçok olayda liselilerin sesi olmuştu. Biz de sesimizi duyurabileceğimiz bir kanal olarak soL’a başvurduk ve bu sayede sesimizi duyurmayı başardık.

Peki okulunuzda tam olarak neler yaşandı?

C.A: Hem liseler de hem üniversitelerde mezuniyet törenleri bir gelenektir. Bizim okulumuzda da yıllardır devam eden okul bahçesinde şarkıların söylendiği, kep atılarak mezuniyetimizi kutladığımız veda partileri düzenlenir. Bu sene bunun ilk olarak 8 Mayıs’ta yapılması planlanmıştı ve öğrenciler buna göre hazırlık yapmıştı. Daha sonra belirlenen tarihe yakın bir zamanda törenin yetersiz sayı bahanesiyle iptal olduğu ortaya atıldı. Bir arkadaşımız işi biraz daha kurcalayınca müdür yardımcımızdan “Ben okulumda öğrencileri rahibe gibi o cübbeyle dolaştırmam!” yanıtını aldı. Biz de bunun üzerine çözüm yolu aramaya başladık ve soL Haber ile iletişime geçtik.

İdarenin olayın haber yapılmasına tepkisi nasıl oldu?

F.E: Olayın medyaya taşındığını öğrendiklerinde öfkelenerek söylemlerini devam ettirdiler. Hatta tekrar başvurmamız üzerine “Ramazan ayında bu kıyafeti kendinize yakıştırıyor musunuz?” şeklinde saçma bir yanıt aldık.

B.Ü: Medyada olayın duyurulması, verilen tepkiler baya tedirginlik ve korku yarattı okul idaresinde.

C.A: Haberi yaptıranların tespit edileceğini, her kimse başını yakacağız gibi şeylerle tehdit etmeye devam ettiler.

Veliler durumdan haberdar mı, onların tepkisi nasıldı?

C.A: İlk başta yapmayacakları konusunda kararlılık gösterseler de velilerin sert tepkileri üzerine yapılacağını söylediler fakat sonrasında sayı sınırlanması bahane edildi.

B.Ü: Velilere olumlu cevaplar verildi ama arkalarından öğrencilere yapılmayacağını söylemeye devam ettiler.

Olaylar üzerine Solcu Liseliler “Liseleri Yobazlara Dar Edeceğiz” başlıklı bir bildiri yayınlayıp tepkilerini dile getirmişlerdi. Bu bildirinin okul önünde dağıtılması nasıl gündem oldu?

F.E: Bildirinin dağıtıldığı günün ertesinde, sabah töreninde bildiriyi dağıtanlarla arkadaşlık kuranların tespit edileceği ve haklarında yasal işlem başlatacağız diyerek açık açık tehdit etmeye devam ettiler. Fakat bunun tedirgin oldukları için yaptıkları çok belli. Ayrıca bu okulda Hıristiyan Arap arkadaşlarımız var, bu ifade nereden bakılırsa bakılsın rahatsız edici. Müdürün “okulda rahip gibi dolaşanlar istemiyorum” sözleri gerici ve yobaz bir tavrı güzel yansıtıyor.

En son durum nedir, engelleme devam ediyor mu?

C.A: Haberlerin yayılması ve gelen tepkiler üzerine velileri tekrar arayarak törenin yapılacağını söylediler ve okula mezuniyet cübbelerinin getirildiğini öğrendik. Bizim bir arada olmamız ve beraber hareket etmemiz onları yeterince korkuttu diye düşünüyoruz.

B.Ü: Solcu Liseliler olarak yayımladığımız bildiride bu akıl dışılığa izin vermeyeceğimizi söyledik. Biz mezun olsak da gittiğimiz üniversitelerde de gericilere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu çalışmanızın etkisinin olumlu yanlarını görüyoruz, son olarak buradan farklı liselerde okuyan arkadaşlarınıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

C.A: Sıra arkadaşlarımız ne olursa olsun hiçbir zaman yobazlara boyun eğmemeli. Çünkü okullar onların çiftliği değil bizim eğitim yuvalarımız.

F.E: Eğitim bu ülkede yaşayan herkesi ilgilendiren bir konu. Bu yüzden bu gibi olayları ülkemizde yaşayan herkese duyurarak onların desteğini almalıyız.

B.Ü: Solcu Liseliler’in mücadelesi sadece bu gibi olaylara karşı değil. Bizim mücadelemiz okullarımız bilim yuvası olana kadar, aydınlık bir ülkeyi kuracağımız zamana kadar devam edecek. Bu gibi olayların artık yaşanmamasını istiyorsak bunları besleyen düzeni ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu düzeni yıkmak için tüm arkadaşlarımı Solcu Liseliler’de bir araya gelmeye, örgütlenmeye davet ediyorum.