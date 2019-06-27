Rabia Naz'ın babası, Nurettin Canikli'nin şikayeti sonrası ifade verdi

Rabia Naz Vatan cinayetini örtmekle suçlanan AKP'li Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine baba Şaban Vatan ifade verdi.

Giresun Eynesil’deki evinin önünde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, AKP'li Nurettin Canikli’nin yaptığı suç duyurusu sonrası savcılığa ifade verdi.

Vatan, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanlığı yaptığı dönemde, 12 Nisan 2018’de öz kızım Rabia Naz Vatan’ın ölümü süreci itibari ile bizzat Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek, kızımın olayının ardındaki inceleme sürecine müdahale etmiştir.