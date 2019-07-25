Rabia Naz'ın babası AKP'li Nurettin Canikli hakkında suç duyurusunda bulundu

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, daha önce kendisi hakkında şikayette bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Giresun'un Eynesil ilçesinde Nisan 2018'de evinin önünde ağır yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, daha önce kendisi hakkında şikayette bulunan ve Rabia Naz cinayetini örtmekle suçlanan dönemin Milli Savunma Bakanı ve AKP Gene başkan Yardımcısı Nurettin Canikli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şaban Vatan, Canikli hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabından paylaştığı ifade tutanağında, Muhammet Vatan’ın dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Coşkun Somuncuoğlu gizli bir görüşme yaptığı yer aldı. Tutanakta, Nurettin Canikli'nin bakan, milletvekili ve aynı zamanda iktidar partisi üyesi olması nedeniyle Şaban Vatan'a uygulanan baskılarda yer aldığı belirtildi.

Şaban Vatan, kızının ölümünü araştırdığı için Nurettin Canikli'nin kendisine baskı uyguladığını ve bu nedenle yargılanmasını isteğini belirtti.

Vatan şikayetinde ''TR 7/24 özel haber ajansından kamuoyuna sunulan Nurettin Canikli ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak aralarındaki ihale çekişmelerinin içeriğinde Rabia Naz Vatan dosyası kullanılarak kamuoyuna cinayetin netliğini gösteren yayın içeriğinde kişilerin durumlarının incelenmesini talep ederim. Nurettin Canikli’den şikâyetçi ve davacıyım'' ifadesine yer verdi.

Şaban Vatan'ın paylaştığı ifade tutanağı şöyle :

Geçtiğimiz ay, Rabia Naz Vatan cinayetini örtmekle suçlanan AKP'li Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine baba Şaban Vatan ifade vermişti.