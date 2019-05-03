Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme: İki delil kayıp!

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) okul çıkışı saçında olan tokanın kayıp olduğu, 'delil' olarak el konulan çamurlu çorapların da Adli Tıp Kurumu'na gönderilen eşyalar arasında bulunmadığı ortaya çıktı.

Rabiz Naz Vatan, geçen yıl 12 Nisan günü, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Baba Şaban Vatan'ın Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuru üzerine Bakan Abdulhamit Gül'ün talimatı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu(HSK) soruşturma için müfettiş görevlendirdi. İlçeye gelen müfettişler, soruşturmada ifadelerine başvurulan 60 tanığı yeniden dinlemeye başladı.

Müfettişler ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ile olay günü çevrede bulunan cep telefonlarına ait HTS kayıtları incelemeye alındı.

Görgü tanıkları ifadelerinde olay günü Rabia Naz'ın saçlarının okul çıkışında toka ile toplu halde olduğunu ancak küçük kızın bulunduğunda saçların dağınık ve tokasının kayıp olduğunu anlattı. Öte yandan Rabia Naz'ın delil olarak alınan çamurlu çoraplarının incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilen eşyalar arasında yer almadığı öne sürüldü.

Baba Şaban Vatan da Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kayıp toka ile çamurlu çorapların nerede olduğunu sordu.