Rabia Naz dosyasında gizlilik kararı

Giresun Eynesil'de 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada dava dosyasında gizlilik karar verildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından gizlilik kararı verildi. ​

Kararın, "kamuoyu ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi" amacıyla alındığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 12 Nisan 2018'de meydana gelen olayla ilgili soruşturmada daha önce bilgilerine başvurulan 50 tanığın ifadeleri yeniden inceleniyor.

Başsavcılığın bazı tanıkları yeniden dinlemek üzere adliyeye davet ettiği, beyanlar doğrultusunda olayla ilgili daha önce dinlenmeyen yeni tanıkların ortaya çıktığı kaydedildi.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nce kurulan 5 kişilik özel ekibin de araştırmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Naz'ın şüpheli ölümünün intihar denilerek üstü kapatılmaya çalışılmış, kızı için adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan hakkında ise akıl sağlığının araştırılması için hastaneye yatırılması kararı verilmişti.

