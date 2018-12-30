Putin'den Türkiye'ye yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik mesaj vererek, 'Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'a yeni yıl için mektup gönderdi.

Putin, Türkiye'ye de şu mesajı iletti.

"Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim. Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor." açıklamasında bulundu.

PUTİN'DEN TRUMP'A YENİ YIL MEKTUBU

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'a yeni yıl mektubu gönderdiği belirtildi. Putin'in gönderdiği mektupta, Trump'a Rusya'nın ABD ile diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a da bir mektup gönderdiği duyuruldu.