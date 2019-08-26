'Putin ve Erdoğan, Su-35 savaş uçaklarını görecek'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın yarın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında yapacakları görüşmede Su-35 uçaklarını göreceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, Türkiye'nin Su-35 savaş uçaklarının tedariki konusunda Rusya'ya bir öneri sunup sunmadığı soruldu.

"Yorum yok" yanıtını veren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın MAKS-2019 Fuarı'nda Su-35'leri görme imkanı elde edeceğini belirtti ve iki liderin görüşmesinin sonuçlarını bekleme çağrısında bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, Rusya ve Türkiye'nin gelecek vaat eden havacılık komplekslerinin geliştirilmesine ilişkin ortak projeler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.