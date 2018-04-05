Putin ve Erdoğan arasında tarım görüşmesi

Rusya'da yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tarım ürünlerinin sevkıyatı üzerine görüşme yaptığı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelere ilişkin konuştu. Sputnik'in haberine göre Peskov, Putin ve Erdoğan'ın tarım ürünlerinin sevkıyatını görüştüğünü söyledi. Rusya ile Türkiye arasında "normalleşme" sonrası, iki ülke arasındaki tarım ticareti tartışılan konulardan biri olmuştu. Peskov, gazetecilerin Putin'le Erdoğan arasındaki görüşmede Türkiye'den domates sevkıyatının ele alınıp alınmadığı sorusuna "liderlerin Türk tarım ürünleri sevkıyatını masaya yatırdığı" yanıtını verdi.