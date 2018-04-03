Akkuyu Nükleer Santrali temel atma törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'de yeni bir sektör oluşturuyoruz" dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, inşaat sürecine ve santrale dair konuştu.

Akkuyu santralinin "çevre dostu" ve "güvenli" olacağını öne süren Putin, "Türkiye'de yeni bir sektör oluşturuyoruz" diye konuştu.

Putin, santralin "Türk atom endüstrisinin temelini oluşturacağını" söyledi.

Rus lider, projeye "stratejik yatırım" statüsü verilmesi nedeniyle teşekkür ederken, santralin "ekonomik fayda sağlayacağını" söyledi.

"Akkuyu'yu 2023 yılında hizmete sunmayı amaçlıyoruz" diyen Rus lider "Bu proje, Türk-Rus ilişkilerinin bir simgesi haline gelecek" ifadelerini kullandı.