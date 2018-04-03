Putin satışta: İşbirliğinin önceliği S-400'ler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'daki görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreniyle karşılanan Putin, Erdoğan ile birlikte Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katılmıştı.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından bir açıklama yapan Putin; "Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Moskova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi.