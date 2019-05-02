'Puta tapmak' diyerek okula gönderilmeyen çocuklar ailelerinden alındı

Hatay'ın Erzin ilçesinde Ali ve Sümeyra Algül'ün 'puta tapmak' ve 'küfür' olduğu iddiasıyla okula göndermediği 4 çocuğu ile yaşı küçük olan 1 çocuğu, aileden alınıp, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yerleştirildi.

Hatay’ın Erzin ilçesinin Kızlarçayı Mahallesi’nde oturan Ali ve Sümeyra Algül'ün çocuklarını okula göndermediği yönündeki ihbar üzerine Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 11 Ocak’ta sosyal inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede ailenin, eğitim çağındaki 4 çocuğunu ‘puta tapmak’ ve ‘küfür’ olduğu gerekçesiyle okula göndermediği saptandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, kurumun hazırladığı rapor doğrultusunda Erzin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce çocuklar 5 kardeş hakkında 30 Ocak’ta bakım tedbiri kararı alındı. Koruma altına alınan 5 kardeş, yaşları ve cinsiyetlerine göre, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün bakım yurtlarına yerleştirilip, okullara kayıtları yaptırıldı.

Ailenin 5 aylık çocukları Şeyma’nın ise anneden ayrılmasının çocuğun yararına olmayacağı gerekçesiyle aile yanında kalmasına ve 1 yıl süreyle izlenmesine karar verildi.

Koruma altına alınan çocukların ise görevliler gözetiminde her hafta ailesiyle görüştürülmesine de olanak sağlandı.

Çocukların babası Ali Algül, daha önce kendisine ‘Çocuklarını okula gönder’ diye Sosyal Hizmetler’den, okul müdürleri ve öğretmenlerinden gelenlerin olduğunu belirterek, “Dediler ki bana; ‘Çocuğunu okula göndermen gerekiyor, böyle bir yasa var göndermelisin’ dediler. Ben de kendilerine, ‘Ben kendim yetiştiriyorum, İslam dinini yaşaması için kendi imkanlarımla çocuklarımı okutmak istiyorum’ diye cevap verdim. Onlar da ‘Eğer göndermezsen sana bir para cezası uygulayacağız’ dediler. Sonra bunun üzerine bana bir para cezası uyguladılar. Ondan sonra 2018’in 8’inci ayında çocuklarım hakkında mahkeme yapılmış, koruma tedbiri adı altında karar verilmiş. Çocuklarımın alınması için çıkan bu karardan ise benim kesinlikle haberim olmadı” dedi.

Algül, "Eğitime de kesinlikle karşı değiliz. Bir çocuğun eğitim alması mutlaka gerekiyor ve çocuklarımız geri verilirse eğitimleri için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.