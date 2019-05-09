Pursaklar'ın yeni belediye başkanı seçildi

Ayhan Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Pursaklar Belediye Başkanlığına, Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Çetin seçildi.

Ankara'da Pursaklar Belediye Meclisi, görevinden istifa eden Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'ın yerine seçim yaptı.

Seçimde Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Çetin belediye başkanlığına seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde Pursaklar Belediye Başkanı olarak seçilen Ayhan Yılmaz, sağlık nedenlerini gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

AYHAN YILMAZ NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Resmi gerekçesi "sağlık sorunları" olarak açıklanan istifanın ardından medyaya yansıyan kulis iddialara göre Yılmaz’ın bu görevi almama konusundaki talebi aslında adaylık sürecine dayanıyor.

İstifa dilekçesini AKP Ankara il yönetiminde yer alan oğlu Mücahit Yılmaz aracılığıyla Pursaklar Kaymakamlığına teslim etmesinin ardından, parti yönetiminin ve bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Yılmaz’ı ikna etmek için uğraş verdiği öğrenilirken, bu çabaların sonuç vermemesi üzerine Erdoğan’ın "ısrarcı olmayın" dediği iddia edilmişti.

‘ADAY OLMAK İSTEMİYORUM’ DEMİŞ

Sözcü gazetesinden Veli Toprak’ın haberine göre, Ayhan Yılmaz belediye başkan adaylığına baştan sıcak bakmadı. Yakın çevresine “Aday olmak istemiyorum. Ancak büyükşehir kaybedilirse suçu benden bilecekler. O yüzden mecburen aday oldum” dedi. Başkan seçildikten sonra da “Ayağım gitmiyor” diyerek içinde bulunduğu durumu aktardı.