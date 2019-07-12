'Pucca'ya hapis cezası: 7 sene ne demek ya attığım bir tweet yüzünden

“Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni yazar Selen Pınar Işık ile “Buryy Soprano” olarak bilinen Youtuber Burak Aydoğduoğlu’nun “uyuşturucuyu özendirme” suçundan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada karar çıktı.
Mahkeme, Selen Pınar Işık'ı 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırırken, Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın ise reddine karar verdi.
Karar sonrası açıklamada bulunan Işık, "Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?" dedi.