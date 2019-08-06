PTT'ye 55 bin kişi alınacak: Sınav yok, mülakat var...

PTT'nin 2023 yılına kadar KPSS şartı aramaksızın 55 bin kişiye istihdam sağlayacağı haberlerine tepkiler sürüyor. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel konuyu Meclis gündemine taşıyarak, 'KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek alımlarda adam kayırmacılığın önüne nasıl geçilecek' diye sordu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün (PTT) 2023 yılına kadar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aramaksızın 55 bin kişiye istihdam sağlayacağı haberlerine tepkiler sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, KPSS'siz 55 bin kişiye istihdam sağlanacağına yönelik haberleri Meclis gündemine taşıdı.

'ADAM KAYIRMACILIĞIN ÖNÜNE NASIL GEÇİLECEK'

Milyonlarca vatandaşın işsiz olduğu bir ortamda tüm kamu kurumlarındaki alımların liyakat esaslı olması gerektiğini söyleyen Sertel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, "KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek alımlarda adam kayırmacılığın önüne nasıl geçilecek" diye sordu.

Sertel, “AKP iktidarında KPSS’de birinci olup atanamayan öğretmenleri, kurumların açtığı sınavda ilk beşte yer alıp yerleşemeyen gençleri sıklıkla gördük. Çok sayıda gencimiz Meclis koridorlarında hakkını, hukukunu aradı. Muhalefet milletvekilleri olarak onlara sahip çıkarak Meclis’te açıklamalar yaptık. Liyakatın esas alınmasını istedik. Bizim açıklamalarımıza ve gençlerin feryatlarına kulak tıkadılar. Bir dönem sınav sorularının çalınmasına göz yumarak FETÖ’cülerin KPSS ile devlet kurumlarına yerleşmesine göz yumdular. Şimdi ise KPSS neredeyse tamamen rafa kalktı. KPSS’ye girilse bile ardından mülakat uygulaması getirildi ve yüzlerce gencimiz haksız yere elendi. Tüm kurumlarda mülakatla alım yapılacaksa KPSS’ye ne gerek var? Torpilin adı mülakat oldu. KİT Komisyonu üyesi olarak ’55 bin kişiye istihdam yaratacağız’ diyen PTT’yi şimdiden uyarıyorum. ‘Eş-dost-akraba’yı bırakın; alımları liyakat esaslı yapın. Kul hakkına girmeyin, yeni mağdurlar yaratmayın” diye konuştu.

Atilla Sertel soru önergesinde “İşe alımlar ne zaman başlayacak? KPSS şartı neden kaldırıldı? KPSS şartı aranmadan mülakat yöntemiyle gerçekleştirilecek alımlarda adam kayırmacılığın önüne nasıl geçilecek?" diye sordu.

PTT'nin KPSS şartı olmadan, 2023 senesine kadar 14 farklı kadro için olmak üzere 55 bin personel alımı yapacağı iddia ediliyor.