'PTT'nin Varlık Fonu'na devri 1 milyar dolar borç alınmasının hazırlığı...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, PTT’nin Hazine’ye ait hisselerin Varlık Fonuna devrinin, Fonun uluslararası sermaye çevrelerinden 1 milyar dolar borç alması hazırlığının bir aşaması olduğunu söyledi.

Ocak ayında Varlık Fonu'na devredilen PTT, geçtiğimiz günlerde "bir kez daha" Varlık Fonu'na devredilmiş, konu soL tarafından gündeme getirilmişti.

PTT'nin devrine ilişkin bugün bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Varlık Fonu’nu borçlanma fonuna çevirdiler. Varlık Fonu’nun borçlanma fonuna döndüğü bir uygulama dünyanın hiçbir ülkesinde yok” derken, Fonun uluslararası sermaye çevrelerinden 1 milyar dolar borç alması hazırlığı yapıldığını ileri sürdü

Erdoğdu, PTT’nin Fona devredilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yüklü borçlanma peşine düşen Varlık Fonu’nun paralel bir Hazine gibi davranmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

“Son giriştikleri hamle ile alacakları borcu Türk Telekom’a yastık yapmak için kullanmak istiyorlar. Türk Telekom, Hariri ailesine devredildiğinde öz sermayesi 7,6 milyar TL idi. Öz sermaye yıllar içinde eritildi ve 2016 yılında 3,3 milyar TL düzeyine kadar düştü. Borçların öz sermayeye oranı 2005 yılında yüzde 67,3 iken 2016 yılına gelindiğinde ise yüzde 693,5’e yükseldi. TT’nin yüzde 55 sahibi olan OTAŞ, Telekom hisselerini rehin göstererek 4.75 milyar dolar borçlandı. Ama Telekom borçlarını ödemek yerine temettü dağıttığı için kredi aldığı bankalar zor duruma girdi. TT, 2018 yılının ilk dokuz ayında ise 3,6 milyar TL zarar açıkladı. Ağustos ayında da OTAŞ’ın hisselerinin kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınmasına onay verildi.”

Alınacak kredinin vadesi geldiğinde ne olacağını soran Erdoğdu, “Kötü yönetilen, borç batağına itilen Türk Telekom böyle bir gelir akışı yaratamayacağına göre, borcun geri ödemesini Varlık Fonu nasıl gerçekleştirecek” dedi.