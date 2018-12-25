'PTT'den KPSS şartsız memur alımı! 4500 TL maaş verilecek' dediler, vazgeçtiler...

'PTT'den KPSS şartsız memur alımı! 4500 TL maaş verilecek' ifadeleriyle dün çıkılan iş ilanından bugün vazgeçildi.

Dün birçok haber sitesi tarafından "PTT'den KPSS şartsız memur alımı! 4500 TL maaş verilecek" şeklinde haberleştirilen PTT'nin iş ilanı aradan geçen bir günün ardından geri çekildi.

PTT'den yapılan açıklamada, "Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir" denildi.

Açıklamada, "PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin bundan sonra yapacağı işe alımlarda, süreçlerin İştirak Şirketimizin vermiş olduğu ilan ve kanallar üzerinden takip edilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.