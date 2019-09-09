PTT'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Bakan Turhan'a 10 soru

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Anadolum adlı iştirakine ilişkin yolsuzluk iddialarını Meclis gündemine taşıdı.
CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a PTT'deki yolsuzluk iddialarını sordu.
İddialar arasında yüksek maaşlı işe alımlar, bakan yardımcıların iştirak şirketlerinde görevlendirilmesi ve tahsis edilen lüks araçlar da bulunuyor.
Emecan'ın yanıt talep ettiği sorular şöyle:
- İştirak olarak kurduğunuz Anadolum şirketi ile TBMM’ye kiralanan araçlar arasında bir bağlantı var mıdır? Kiralama yöntemi nasıldır?
- Anadolum şirketi üzerinden yüksek maaşla işe başlatılan şahısların özellikleri nelerdir? Bu kişilere 10-15-18 bin TL gibi maaşlar ödendiği doğru mudur?
- Anadolum şirketi üzerinden yüksek maaşla işe başlatılan ve pazarlama daire başkanlığında görevlendirilen personel sayısı kaçtır ve deneyimleri nedir? Bu kişilere ödenen ücret nedir?
- Anadolum şirketince işe başlatılan personelle, hali hazırda PTT personeli aynı işi yapmakta ise ödenen fahiş rakamların nedeni nedir? Uygulanan bu personel politikası iç barışı bozup, huzursuzluk yaratmamakta mıdır?
- İştirak yöneticilerine ve diğer bazı şahıslara araç tahsil edilmesi, bunların yakıt giderleri de dâhil tüm masraflarının PTT A.Ş Genel Müdürlüğünce ödendiği doğru mudur?
- PTT’nin şu anda zarar ettiği, daha önce kar olarak açıklanan rakamların ise arsa satışı ve gayrimenkullerin yeniden değerleme oranlarındaki artış nedeniyle ortaya çıkan rakamlar olduğu huşunda bir açıklamanız var mıdır?
- PTT’ye ait gayrimenkullerin bugünkü değeri ve Ağustos 2019 itibariyle kar-zarar durumu nedir?
- Şirketin maliyet muhasebesi sistemi kurulmuş mudur? Kurulmadı ise 2016 yılından beri bekletildiği iddia edilen sistemin ne zaman kurulması planlanmaktadır?
- Radyo istasyonlarının bağlanması düşünülen ve hali hazırda inşaat halinde olan Çamlıca Kulesi yönetim kurulu kaç kişiden oluşmaktadır? Çalışan personel sayısı kaçtır? Çamlıca Kulesindeki yönetim kurulu üyeleri ile çalışan personelin aldıkları ücretler ne kadardır?
- Bakan Yardımcılarınızın kurulan iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olması normal midir?