PTT Varlık Fonu'na zaten devredilmemiş miydi?

Daha önce Varlık Fonu'na devredilen PTT'yi bir kez daha Fon'a devreden bir karar yayımlandı.

Bugün (12.12.2018) Resmi Gazete'de PTT A.Ş.’nin Hazine'ye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına ilişkin 463 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.

Kararda, aktarılması işleminin 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlük tarihi olan 15 Temmuz 2018’den geçerli olacağı belirtiliyor.

Oysa PTT AŞ’nin Hazinenin elindeki yüzde 100 hissesinin tamamı, 24 Ocak 2017 günlü 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Varlık Fonuna zaten devredilmişti. (Karar 5 Şubat 2017 günlü mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.)

Bugün yayımlanan kararnameyle bir kez daha devredilmiş oldu.

Bu garipliğin şöyle basit bir nedeni var:

Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili ne kadar kurum, kuruluş varsa hepsinin örgüt yapıları ile görev ve yetkileri 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle biçimlendirildi.

Kararnameyi hazırlayanlar, PTT’nin Varlık Fonuna devredildiğini unutup 386’ncı maddesine PTT AŞ için; “…sermayesinin tamamı Hazineye aittir…oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkı saklı kalmak kaydıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kullanılır…” gibi sözler yazmışlar.

Bugün yayımlanan 463 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu yanlış düzeltiliyor.