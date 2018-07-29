'PTT pul bastırdı' dedi, yalanı ortaya çıkınca hakaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Kadir Mısırlıoğlu adına PTT'nin pul bastırdığı iddia edildi. Ancak pulun parası ödenerek aile tarafından yaptırıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen gerici Kadir Mısıroğlu'nun Facebook sayfasından ve Mısıroğlu’nun manevi torunu Nurullah Mısıroğlu'nun kişisel Twitter hesabından paylaşılan pul fotoğrafları, "Posta ve Telgraf Teşkilatı Umum Müdür Yardımcısı “Adil Zembat Bey”e (@adilzembat) bu kadirşinaslıktan mütevellit teşekkür ederiz" ifadeleriyle duyuruldu, PTT'nin Mısırlıoğlu adına pul bastırdığı iddia edildi.

Ancak Mısıroğlu'nun parasını vererek kendisi adına pul hazırlattığı, olayın "PTT jesti" olmadığı ortaya çıktı.

Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Nurullah Mısıroğlu, "Üstad @KadirMisiroglu’nu TT’ye sokan 'Sazan Kemalistlere' teşekkür eder. Gayr-i ahlâki paylaşımlar yapanlara da Üstadımızın şu sözünü hatırlatırız 'İstediğiniz Kadar Havlayın, Benim Fino Köpekleriyle İşim Yok'" ifadelerini kullandı.