Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Depremin daha büyüğü yolda

İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Denizli'deki 6 büyüklüğündeki depremin ardından daha büyüğünün beklendiğini söyledi.

Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından İTÜ Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan uyarı geldi.

“Daha önce defalarca söyledim, bugün deprem oldu” diyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, “33 yerde deprem olacağını ve bu bölgeleri açıklamıştım. Denizli bunlardan biriydi, ucuz atlatıldı” dedi. Prof. Ercan, bu depremin ardından daha büyük bir depremin, aynı kırığın 7-10 km ilerisinde gerçekleşeceğini söyledi. Bölgenin çok gerildiğinin belli olduğunu bildiren Ercan, “Beklediğim deprem bu depremden sonra olacak ama zaman veremem” dedi.

SİSAM VE SEFERİHİSAR’DA HASAR YARATACAK

TErcan, depremin meydana geleceği bölgenin Sisam- Seferihisar arası olduğunu söylerken büyüklüğünü de 6- 6,2 arası olarak açıkladı. Prof. Ercan’a göre, en büyük hasar Sisam ve Seferihisar’da yaşanacak ama etkinin en fazla görüleceği yer Sisam olacak zira sarsıntı Sisam’a daha yakın gerçekleşecek. Ancak Ahmet Ercan, Seferihisar’da da hasar oluşacağı için bu bölgede yaşayanların hazırlıklı olmasını istedi.

“BAYRAMI SARSINTILI GEÇİRECEKLER”

Depremin artçılarının süreceğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Ercan, “ Artçı sarsıntıların büyüklükleri 5,5’e kadar varabilir. Vatandaşlar bayramı biraz sarsıntılı geçirecek” dedi.