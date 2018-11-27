Prens Selman'dan Erdoğan talebi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Erdoğan'la görüşme talebi olduğunu söyledi ve "görüşmemek için bir neden yok" dedi. Çavuşoğlu Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını da dinlediğini belirterek "iğrenç" yorumunda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda Cemal Kaşıkçı cinayeti, Türkiye AB-Almanya ilişkileri ve Merkel'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme anında kaydedilen ses kayıtlarını dinlediğini dile getiren Çavuşoğlu, “Gizli servisler kaynaklarını açıklamıyorlar. Ancak ben bunları dinledim. Kaşıkçı 7 dakika içinde öldürülüyor. Bu kasıtlı bir cinayettir. Geri dönmeye ikna edemedikleri için öldürme kararını vermediler. Adli tıp uzmanının nasıl talimat verdiği duyuluyor. Vücudu parçalarken müzik dinlemeliymiş. Bunu keyifle yaptığı anlaşılıyor. O insanları parçalamayı seviyor. Bu iğrenç" dedi.

Kaşıkçı'nın neden Türkiye'de öldürüldüğüne ilişkin soruya, Çavuşoğlu, Kaşıkçı'nın ihtiyacı olan belgeyi almak için gittiği konsolosluğun Suudi toprakları sayılması nedeniyle kimsenin onlara bir şey yapamayacaklarının düşünüldüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, Suudi Prensi Selman'ın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu belirterek, “Kendisi Erdoğan'a telefonda Buenos Aires'te görüşme imkanını sordu. Erdoğan'ın cevabı 'bakarız' oldu. Şu an için Veliaht Prens ile görüşmemek için bir neden yok.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Ankara'yı ziyaret etmelerini, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde yeniden bir başlangıç olarak görülemeyeceğini ifade ederek, “Ancak bunun, son dört veya beş yıl içinde AB temsilcileriyle en iyi ve en verimli üst düzey toplantı olduğunu söyleyebilirim” dedi.

'BIRAKIN YARGI İŞİNİ YAPSIN'

Çavuşoğlu, Osman Kavala hakkında iddianamenin hazır olmamasının hatırlatılması üzerine, “Bırakın da yargı işini yapsın. Ama bir konuda size hak veriyorum; iddianame bir an önce ortaya konulmalı. Gözaltı süresi kısaltılmalı. Bunun için şu anda çalışıyoruz. Adalet Bakanlığı aralık ortasında bir reform paketini tanıtacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin amacının AB'ye tam üye olarak girmek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Eğer AB bunu istemiyorsa bize bunu söylemeli. 2016 yılında mülteci anlaşması imzaladık. AB o zaman 3 milyar avro ödemeyi ve içinde yargı ve güvenliğin de bulunduğu 5 fasıl açmayı taahhüt etti. Ancak kısa süre sonra komisyon yeni fasıl açılmamasına karar verdi. Bu anlaşmaya aykırı” dedi.

'MERKEL'E BÜYÜK SAYGIM VAR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) liderliği için aday olmayacağını açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e çok büyük saygısının olduğunu belirterek, “Mülteci krizindeki zor zamanda Almanya ve Avrupa için çok önemli karar verici bir rolü vardı. Bizimle olan ilişkilerde de öyle. Söyledikleri ya da yaptıkları her zaman bizim hoşumuza gitmese de... Türkiye'de şimdi iki kez seçilme sınırı var bu da çok demokratik. Erdoğan da sonsuza kadar durmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

'AİHM KARARINI UYGULAMAYAN BİRÇOK AB ÜLKESİ VAR'

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş ile ilgili aldığı kararın hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

“Birincisi AİHM Demirtaş hakkında daha önce farklı karar almıştı ikincisi ise bana göre bu siyasi bir karar. Yargı böyle bir şey yapmamalı. AİHM'de Büyük Daire'ye (temyiz) gideceğiz. Üçüncüsü AİHM kararlarını uygulamayan bir çok AB ülkesi var. Yunanistan'daki Türk azınlığın AİHM kararına rağmen dernek isimlerinde Türk ismi kullanamaması örneğin. Atina bunu 10 yıldır uygulamıyor. Kimse Yunanistan'a baskı yapıyor mu?”