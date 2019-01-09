Poşetlere yeni düzenleme: Reklamlar küçülecek, kalınlık artacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum poşetlerde yer alan reklamların boyutunun küçültüleceğini ve poşetlerin bir yüzünde 'çevreci slogan' ekleneceğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik" ifadelerine yer verdi.

REKLAMLAR KÜÇÜLECEK, ÇEVRECİ SLOGAN EKLENECEK

"Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik" diyen Kurum, plastik poşetlere basılacak olam marka ve logoların, yalnızca bir yüzde bulunabileceğini ve poşetin yüzey alanının sadece yüzde 20'sini kaplayabileceğini aktardı.

Ücretle satılan plastik poşetlerin üretim şartlarına da değinen Kurum, "Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik" dedi.

PET, METAL ŞİŞE VE KARTON KAPLAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Pet ve metal şişe ile karton kaplara yönelik de yeni bir uygulama getirildiğine işaret eden Kurum, "Bu ürünleri piyasaya süren firmalar, ürünlerin toplanması için bakanlığımıza bir bedel yatıracak. Biz de bunların geri dönüşümüne yönelik bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız. Artık atmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Sıfır Atık Projesi ile 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Vatandaşlarımızı da kampanyaya güçlü şekilde katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.