Poşet paralı oldu, ücretsiz manav poşeti kullanımında patlama yaşandı

Poşetler marketlerde 25 kuruşa satılmaya başlayınca ücretsiz olan manav poşeti kullanımında patlama yaşandı. Manav reyonlarında ücretsiz dağıtılan ince poşet satışları yılbaşından bu yana yüzde 100 oranında arttı.

Plastik poşetler 1 Ocak tarihinden itibaren marketlerde para ile satılmaya başlandı.

Vatandaşlar kasada para ile satılan poşetlerden almak yerine manav reyonlarında ücretsiz verilen ince poşetlerden çok sayıda alarak ürünlerini bu poşetlere koyuyor.

Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “AB'de de 'Hafif alışveriş poşetlerinin azaltılması' isimli benzer bir yönetmelik var. Amaç çok hafif olduğu için insanların büyük çoğunluğunun çöp olarak gördüğü ve sokağa bıraktıklarında uçuşarak çevre kirliliğine yol açan poşetlerin kullanımını azaltmak. Türkiye'de ise mevzuattaki eksiklik/hatadan dolayı kalın plastik poşetlerin kullanımı azaltılırken hafif poşetlerin kullanımı artırıldı. Plastik poşet üreticilerimiz, yılbaşından bu yana manav reyonlarında ücretsiz dağıtılan ince poşetlerin satışlarında yüzde 100'den fazla bir satış olduğunu belirtiyorlar. Bu çok ciddi bir rakamdır.” açıklamasında bulundu.